ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада буде наполягати на збільшенні витрат у бюджеті-2021 для реагування на НС

Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент буде наполягати на збільшенні видатків задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Таким чином він прокоментував масштабні пожежі у Луганській області.

Популярні новини

Про це сказано у повідомленні на сайті Ради.

"Верховна рада готова оперативно долучитися до процесу вирішення ситуації у зоні лиха та зробити все залежне для подолання наслідків масштабних пожеж... Парламент під час розгляду проекту державного бюджету на 2021 рік буде наполягати на необхідності збільшення видатків у секторі оборони та безпеки нашої держави задля ефективного реагування на надзвичайні ситуації", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Луганській області ліквідували один з осередків пожеж. Загасили вогонь між населеними пунктами Байдівка і Половинкине.

Як писало РБК-Україна, поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області.

Підкреслимо, глава МВС Арсен Аваков говорив, що для оперативного гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛуганськпожежаВерховна РадаДмитро Разумков