Заступник генсека ООН різко засудила російські "вибори" на окупованих територіях України

В ООН "рішуче засудили" спроби Росії провести так звані "президентські вибори" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це заявила заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.
Вона зазначила, що проведення виборів в іншій державі-члені ООН без її згоди порушує "принципи, суверенітет та територіальну цілісність".
"Такі дії не мають законної сили відповідно до міжнародного права", - додала Дікарло.
Нагадаємо, цього тижня у Росії стартували "президентські вибори". Але вони лише формальністю, оскільки переможе російський диктатор Володимир Путін.
Зокрема, вибори проводять на тимчасово окупованих територіях України, що є незаконним.
Мешканців регіонів змушують голосувати під дулом автомата.
Більш детально про те, як проходять "вибори" росіян в окупації, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.