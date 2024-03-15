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Заступник генсека ООН різко засудила російські "вибори" на окупованих територіях України

Фото: в ООН засудили російські "вибори" на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В ООН "рішуче засудили" спроби Росії провести так звані "президентські вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це заявила заступник генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки ООН.

Вона зазначила, що проведення виборів в іншій державі-члені ООН без її згоди порушує "принципи, суверенітет та територіальну цілісність".

"Такі дії не мають законної сили відповідно до міжнародного права", - додала Дікарло.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, цього тижня у Росії стартували "президентські вибори". Але вони лише формальністю, оскільки переможе російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, вибори проводять на тимчасово окупованих територіях України, що є незаконним.

Мешканців регіонів змушують голосувати під дулом автомата.

Більш детально про те, як проходять "вибори" росіян в окупації, - у матеріалі РБК-Україна.

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