RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Замгенсека ООН резко осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

Фото: в ООН осудили российские "выборы" на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ООН "решительно осудили" попытки России провести так называемые "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Она отметила, что проведение выборов в другом государстве-члене ООН без его согласия нарушает "принципы, суверенитет и территориальную целостность".

"Такие действия не имеют законной силы в соответствии с международным правом", - добавила Дикарло.

"Выборы" в оккупации

Напомним, на этой неделе в России стартовали "президентские выборы". Но они являются лишь формальностью, поскольку победит российский диктатор Владимир Путин. 

В частности, "выборы" проводят на временно оккупированных территориях Украины, что является незаконным. 

Жителей регионов заставляют голосовать под дулом автомата. 

Более детально о том, как проходят "выборы" россиян в оккупации, - в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВыборы в РоссииВойна России против Украины