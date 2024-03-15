Замгенсека ООН резко осудила российские "выборы" на оккупированных территориях Украины

В ООН "решительно осудили" попытки России провести так называемые "президентские выборы" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
Она отметила, что проведение выборов в другом государстве-члене ООН без его согласия нарушает "принципы, суверенитет и территориальную целостность".
"Такие действия не имеют законной силы в соответствии с международным правом", - добавила Дикарло.
Напомним, на этой неделе в России стартовали "президентские выборы". Но они являются лишь формальностью, поскольку победит российский диктатор Владимир Путин.
В частности, "выборы" проводят на временно оккупированных территориях Украины, что является незаконным.
Жителей регионов заставляют голосовать под дулом автомата.
Более детально о том, как проходят "выборы" россиян в оккупации, - в материале РБК-Украина.
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