UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: повестка дня

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание 2 ноября. Стало известно, что будет в повестке дня парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения социальных и медицинских вопросов.

Что, в частности, будет в повестке дня:

  • Проекта постановления о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, которые предусматривают допуск в помещение парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
  • Законопроект №6121 относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.
  • Законопроект №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения.
  • Законопроект №5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана.
  • Законопроект №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада