Рада 2 ноября проведет внеочередное заседание: повестка дня

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание 2 ноября. Стало известно, что будет в повестке дня парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
Во вторник, 2 ноября ожидается созыв внеочередного заседания Рады, которое инициирует президент Украины Владимир Зеленский для рассмотрения социальных и медицинских вопросов.
Что, в частности, будет в повестке дня:
Проекта постановления о дополнительных мерах противодействия и распространения COVID-19, которые предусматривают допуск в помещение парламента только по подтвержденной вакцинации или с действительным ПЦР-тестом.
Законопроект №6121 относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.
Законопроект №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения.
Законопроект №5694 относительно функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрения электронного удостоверения ветерана.
Законопроект №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" относительно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.