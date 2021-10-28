RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада 2 листопада проведе позачергове засідання: порядок денний

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України проведе позачергове засідання 2 листопада. Стало відомо, що буде у порядку денному парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду соціальних і медичних питань.

Що, зокрема, буде у порядку денному:

  • Проект постанови про додаткові заходи протидії і поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
  • Законопроект №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання.
  • Законопроект №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я.
  • Законопроект №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.
  • Законопроект №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.
Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада