Рада 2 листопада проведе позачергове засідання: порядок денний
Фото: Рада 2 листопада проведе позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада України проведе позачергове засідання 2 листопада. Стало відомо, що буде у порядку денному парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.
У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду соціальних і медичних питань.
Що, зокрема, буде у порядку денному:
- Проект постанови про додаткові заходи протидії і поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.
- Законопроект №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання.
- Законопроект №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я.
- Законопроект №5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана.
- Законопроект №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.