Работу Зеленского на посту президента одобряют менее половины украинцев

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доля недовольных деятельностью Зеленского увеличивается

В конце февраля 2020 года одобряют действия и заявления Владимира Зеленского на посту президента Украины 47% украинцев, не одобряют - 40% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, оценка деятельности президента Украины в сравнении с декабрем ухудшилась: на 15 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале также ухудшилась: на 14 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценка действий Верховной рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% украинцев, негативно - 24%.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 40,1% (среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).