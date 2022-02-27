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Дуров пригрозил заблокировать Telegram-каналы в Украине и России. Но передумал

Автор: Сергей Пышкин

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пригрозил заблокировать работу каналов на территории России и Украины. Все из-за большого количества фейков во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дурова.

По словам Дурова, он не желает, чтобы его мессенджер использовали в качестве инструмента распространения конфликта и разжигания межнациональной розни.

"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - пишет Дуров.

Через некоторое время Дуров добавил, что к его команде обратились многие пользователи с просьбой не блокировать работу каналов, поскольку для большинства они являются единственным источником информации.

"В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период.", - заметил Дуров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что хакеры Anonymous включили гимн Украины на частоте на которой оккупанты вели переговоры.

В частности, несколько дней назад они взломали сайт Минобороны РФ и загрузили данные всех его работников к свободному доступу.

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