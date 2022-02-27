Дуров пригрозил заблокировать Telegram-каналы в Украине и России. Но передумал

По словам Дурова, он не желает, чтобы его мессенджер использовали в качестве инструмента распространения конфликта и разжигания межнациональной розни.

"В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", - пишет Дуров.

Через некоторое время Дуров добавил, что к его команде обратились многие пользователи с просьбой не блокировать работу каналов, поскольку для большинства они являются единственным источником информации.

"В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период.", - заметил Дуров.