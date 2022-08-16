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КПП "Краковец" возобновит пропуск автобусов: названа дата

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Вторник 16 августа 2022 14:46
КПП "Краковец" возобновит пропуск автобусов: названа дата Фото: КПП "Краковец" возобновит пропуск автобусов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

С полуночи среды, 17 августа, КПП "Краковец" во Львовской области возобновляет движение автобусов на выезд из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"В пункте пропуска обновили автобусный терминал и обустроили место для оформления пассажиров", - говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что пассажиры и транспортное средство одновременно будут проходить погранично-таможенную проверку. При этом среднее время оформления автобуса будет составлять около 30-45 минут.

Напомним, с 18 июля на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" был временно закрыт для выезда из Украины.

С 1 августа КПП "Краковец" возобновил пропуск легковых автомобилей, а также завершил обустройство павильона для оформления пассажирских автобусов.

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Львовская область
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