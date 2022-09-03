Роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять: названо терміни
Роботу пункту пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею призупинять вже в понеділок, 5 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон у Facebook.
"За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску "Устилуг" триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що потребує відключення від електроживлення. Тому пропуск і оформлення всіх транспортних засобів за обома напрямками (виїзду і в'їзду в Україну) в цей проміжок часу буде припинений", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що найближчим пунктом пропуску на українсько-польському кордоні, через який можуть слідувати легкові авто і вантажівки загальною масою до 7,5 тонн, є "Угринів".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з опівночі середи, 17 серпня, КПП "Краковець" у Львівській області відновив рух автобусів на виїзд з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.