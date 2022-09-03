ua ru
Сб, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять: названо терміни

Новость на русском →
Волинська область, Субота 03 вересня 2022 16:20
Роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять: названо терміни Фото: роботу одного з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинять (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Іван Носальський

Роботу пункту пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею призупинять вже в понеділок, 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України - Західний кордон у Facebook.

"За інформацією Волинської митниці 5 вересня 2022 року з 9:00 до 12:00 у пункті пропуску "Устилуг" триватимуть ремонтні роботи інженерного обладнання, що потребує відключення від електроживлення. Тому пропуск і оформлення всіх транспортних засобів за обома напрямками (виїзду і в'їзду в Україну) в цей проміжок часу буде припинений", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим пунктом пропуску на українсько-польському кордоні, через який можуть слідувати легкові авто і вантажівки загальною масою до 7,5 тонн, є "Угринів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з опівночі середи, 17 серпня, КПП "Краковець" у Львівській області відновив рух автобусів на виїзд з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польша Волинська область
NEWS
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
УЗ запускає безкоштовні потяги для евакуйованих з Криму: розклад
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"