Работу Минобороны проверят по 30 коррупционным рискам

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Минобороны рассказали о борьбе с коррупцией в ведомстве

Для проверки работы Министерства обороны Украины идентифицировали около 30 коррупционных рисков. Об этом на брифинге заявил замначальника отдела по вопросам предотвращения коррупции Минобороны Станислав Коношук, передает корреспондент РБК-Украина.

Коношук отметил, что в этом году была утверждена антикоррупционная система работы Минобороны, которую планируют внедрить в среднесрочной перспективе.

"Был составлен отчет, который содержит описание коррупционных рисков. Было идентифицировано около 30 коррупционных рисков. Мы сейчас получили документ от НАТО, проводится выполнение антикоррупционных мероприятий", - добавил он.

Он также отметил, что ведомство работает над устранением антикоррупционных решений в сфере закупок, предотвращением проявлений коррупции в ООС, борьбой с коррупцией в сфере строительства и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии задержали около 20 чиновников за продажу паспортов украинцам. Местные СМИ пишут, что с начала 2018 года 1,5 тыс. украинцев получили болгарский паспорт.

Отметим, министр внутренних дел Албании Фатмир Хафадж подал в отставку из-за антикоррупционных расследований и недавней масштабной операции против организованной преступности.