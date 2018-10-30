В Болгарии задержано чиновников за продажу паспортов украинцам

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Стоимость одного паспорта составляла около 5 тыс. евро

В прокуратуре Болгарии сообщили, что было задержано около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Местные СМИ сообщают, что среди задержанных присутствует руководитель ведомства по делам болгар проживающих за рубежом. По информации правоохранителей, подозреваемые получали за один документ около 5 тыс. евро, а за неделю выдавалось около 30 документов.

Им инкриминируют подделку документов, коррупцию, создание криминальной группировки и злоупотребление служебным положением. Прокуратура проводит расследование против сотрудников ведомства по делам болгар за рубежом.

Отмечается, что Болгария является членом Европейского союза с 2007 года. Паспорт страны предоставляет гражданам свободное передвижение и проживание на территории ЕС. Также болгарские сми сообщают, что с начала 2018 года 1,5 тыс. украинцев получили болгарский паспорт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержан мужчина, который занимался подделкой документов. Следственно-оперативная группа в доме обнаружила свыше 30 паспортов разных государств, около 500 удостоверений с надписью "Пресса", 23 водительские удостоверения другой страны, а также оттиски печатей, пакет с "веществом белого цвета" и сверток с растением зеленого цвета"