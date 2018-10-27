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Министр МВД Албании подал в отставку из-за усиления борьбы с коррупцией

Новости » Политика    27.10.2018 - 16:36
Фото: флаг Албании (из открытых источников)
Фото: флаг Албании (из открытых источников)

Министр подал в отставку после масштабной операции против коррупционеров

Министр внутренних дел Албании Фатмир Хафадж подал в отставку из-за антикоррупционных расследований и недавней масштабной операции против организованной преступности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что Хафадж подал в отставку после недавней масштабной операции, в ходе которой было арестовано более двух десятков членов организованных преступных групп, в том числе двое бывших депутатов правящей Социалистической партии.

На странице МВД Хафадж написал, что добровольно подал в отставку и отметил "очень важные успехи своего ведомства в укреплении верховенства закона в стране".

Премьер-министр Албании Эди Рама назначил новым министром внутренних дел бывшего военного чиновника Сандера Ллеши. Также Рама заявил, что новый министр принесет на должность "новую позитивную энергию". Кандидатуру Ллеши еще должны одобрить президент и парламент.

Кроме того, оппозиционная Демократическая партия поддержала отставку Хафаджа, и заявила, что это "важный шаг в борьбе за чистую от преступности политику". Партия обвинила бывшего министра в поддержке деятельности его брата, связанной с наркотиками. В апреле брат Хафаджа сдался итальянским властям, чтобы отбыть наказание за торговлю наркотиками в деле 2002 года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Греции Никос Котзиас подал в отставку на следующий день после спора на заседании правительства с министром обороны. Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Алексис Ципрас не поддержал его в споре с министром обороны Паносом Каменосом.

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