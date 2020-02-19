Сегодня, 19 февраля, восстановлено работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) в Facebook.

Сообщается, 18 февраля на КПВВ проводились работы по обновлению электрических сетей. На данный момент КПВВ работает в штатном режиме по зимнему графику.

"Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено, вчера завершились все электро восстановительные работы. В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. Договоренность об открытии КПВВ "Золотое" были достигнуты на нормандской встрече в Париже в декабре 2019 года, однако его не могут открыть из-за отсутствия готовности со стороны ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы. Согласно графику КПВВ будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00.