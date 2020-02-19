Сьогодні, 19 лютого, відновлено роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Маріїнка". Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ (МВС) в Facebook.

Повідомляється, 18 лютого на КПВВ проводились роботи по оновленню електричних мереж. На даний момент КПВВ працює в штатному режимі за зимовим графіком.

"Роботу КПВВ "Маріїнка" відновлено, вчора завершилися всі електро відновлювальні роботи. В даний час контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил функціонують в штатному режимі за зимовим графіком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова до відкриття контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Золоте" в районі розведення сил і засобів на Донбасі. Домовленість про відкриття КПВВ "Золоте" були досягнуті на нормандської зустрічі в Парижі в грудні 2019 року, однак його не можна відкрити через відсутність готовності з боку ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що з 1 грудня всі КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи. Згідно графіку КПВВ будуть працювати щоденно з 08:00 до 17:00.