Роботою Шольца незадоволені 49% німців, - опитування

У Німеччині рівень схвалення громадянами країни роботи канцлера Олафа Шольца знизився до нового рекордного рівня, свідчать дані соцопитування Інституту дослідження громадської думки (INSA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild am Sonntag .

За результатами опитування, 49% незадоволені його роботою. Вважають, що Шольц добре справляється зі своїми завданнями - 38% респондентів (всього в опитуванні брали участь 1002 громадян).

Соціологи зауважують, що це "найвище значення з початку його правління", тобто з 8 грудня 2021 року.

Крім того, 55% незадоволені федеральним урядом, задоволені - 35%.

"Немає хороших новин і для соціал-демократів з недільного питання. Вони стабільно відстають від Союзу", - йдеться в публікації.

Так, рівень підтримки Соціал-демократичної партії при опитуванні склав 25%, а німецького Християнсько-демократичного союзу, як і на попередньому тижні, - 26%.

Дані соцопитування в Німеччині про підтримку партій (фото: bild.de)

Опитування було проведено INSA в період з 11 по 14 квітня. Похибка становить не більше 2,8%.