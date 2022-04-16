Германия увеличит поставки оружия, в т.ч. в Украину, до 2 млрд евро

Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 миллиардов евро. Как заявил = министр финансов Кристиан Линднер, большая часть этих средств пойдет Украине на закупку оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Линднера в Twitter .

Линднер написал, что Германия увеличит свой фонд - инструмент финансовой поддержки для укрепления вооруженных сил и сил безопасности в странах-партнерах - до 2 млрд евро, добавив, что "средства в значительной степени пойдут на пользу Украине".

В прошлом году фонд составил 225 миллионов евро. Увеличение иностранной военной помощи будет частью дополнительного бюджета Германии на этот год, сказал Линднер, добавив, что канцлер Олаф Шольц "просил об этом".