Работодатели раскрыли планы по динамике зарплат в течение года

Абсолютное большинство украинских компаний (74,1%) считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут, 25,4% - останутся без изменений и менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом ожидания относительно увеличения будущих расходов на оплату труда несколько ослабли. Баланс ответов - 73,5% (в IV квартале 2018 года - 76,2%).

bank.gov.ua

Самые высокие ожидания были зафиксированы:

по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру - у средних предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции;

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности - у предприятий добывающей промышленности;

по размеру - у малых предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, осуществляющих только импортные операции

bank.gov.ua

Очередной опрос НБУ был проведен 4 февраля - 6 марта 2016 года среди руководителей 703 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись по сравнению с февралем прошлого года на 20,4%.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.