Працівників Лук'янівського СІЗО відсторонили за допомогу екс-бійцям "Торнадо"

У Мін'юсті повідомили про відсторонення двох працівників

У Києві двоє співробітників Лук'янівського СІЗО допомагали засудженим колишнім бійцям спецроти "Торнадо". Про це повідомив представник заступника міністра юстиції Юрій Маслак, передає "Громадське".

За його словами, співробітники СІЗО сприяли тому, щоб екс-бійців "Торнадо" перевели в одну камеру, а також передавали їм заборонені предмети, які останні використовували для опору правоохоронцям.

При цьому Маслак не повідомив, які посади займали два співробітника СІЗО. Однак додав, що їх відсторонили від обов'язків.

"Зараз триває слідство, в понеділок службове розслідування завершиться, і потім ми передамо матеріали в Генеральну прокуратуру. Як вони це робили і навіщо - встановить слідство", - сказав Маслак.

Нагадаємо, екс-бійці "Торнадо" в четвер влаштували бунт в Лук'янівському СІЗО, у зв'язку з чим був введений план "Буря". Зазначалося, що екс-комбата Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різним закладам тимчасового утримання. У відповідь на це ув'язнені забарикадували вихід з камери.

Також правоохоронцями було встановлено, що укладені з допомогою мобільного зв'язку, діючи за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства, чинили тиск на іноземного громадянина, вимагаючи від нього передачі їм майна, а також готували організацію масових заворушень і закликали до цього ув'язнених.

Знайомі і родичі підсудних блокували в'їзд-виїзд спецавтомобілів. За фактом навмисного блокування виїзду спецавтомобілів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 Кримінального кодексу України. Пізніше стало відомо, що за фактом масових заворушень у Лук'янівському СІЗО в Києві відкрито кримінальне провадження.