Работники поддерживают приватизацию завода "Большевик", - нардеп

"Приватизация - это лучший способ защитить работников завода "Большевик". И это не просто мое мнение, так считают в трудовом коллективе. На прошлой неделе я лично посетил завод, пообщался как с руководством, так и работниками, с председателем профсоюза. Все они понимают, что приватизация - единственный выход, поскольку в условиях четко предусмотрены социальные гарантии, выполнение коллективного договора, сохранение производства и дополнительные инвестиции", - отметил нардеп.

Так, по условиям приватизации новый собственник предприятия, который будет определен на приватизационном аукционе 27 октября, будет обязан сохранить рабочие места и выполнять действующий коллективный договор.

Кроме того, в перспективное производство должно быть инвестировано не менее 57 млн ​​грн, что позволит не только сохранить, но и создать новые рабочие места и улучшить условия труда. На сегодня государственный собственник не может обеспечить такой уровень инвестиций и защиты трудового коллектива.

"Завод уже много лет убыточный, огромные долги по налогам, в том числе и по ЕСВ. Поэтому многие работники (а сегодня на заводе почти 80% людей пенсионного возраста) не могут получить перерасчет пенсий. Возникали и задолженности по заработной плате. Если завод не приватизируют, ситуация не станет лучше. Государство не может вкладывать большие средства в развитие предприятия, нужны миллиардные инвестиции. А частный владелец, который победит на аукционе, не только заплатит в госбюджет более 1 млрд грн за предприятие, но и обязуется погасить все долги и не допустить возникновения новых", - подчеркивает Маслов.