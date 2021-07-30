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Завод "Большевик" выставят на продажу: названа стартовая цена

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Киев, Пятница 30 июля 2021 18:30
Завод "Большевик" выставят на продажу: названа стартовая цена Фото: завод "Большевик" приватизируют: названа стартовая цена (facebook com kiev klab)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киевский завод "Большевик" выставят на продажу. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) определил стартовую стоимость и условия приватизации предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Сегодня, 30 июля, состоялось заседание аукционной комиссии по приватизации АО ПКМЗ (завод "Большевик"), на котором были рассмотрены вопросы стартовой цены и приватизационных условий этого объекта.

По результатам заседания комиссии в правительство Украины будет направлен утвержденный пакет документов с предложениями условий приватизации и стартовой цены аукциона на уровне 1 389 017 000 гривен.

Утвержденные приватизационные условия предусматривают, в частности, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и, учитывая социальную ответственность, предусматривают погашение долгов по выплате заработной платы работникам и перед бюджетом, а также направление инвестиций в ремонт и модернизацию промышленной площадки завода "Большевик" в Жашкове в сумме более 57 млн ​​гривен.

Напомним, в феврале 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность имущество киевского завода "Большевик", которое было незаконно отчуждено.

Отметим, в конце мая премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал большую приватизацию в Украине. По его словам, в 2021 году будут проданы семь государственных предприятий.

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Киев ФГИУ приватизация
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