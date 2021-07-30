Завод "Большевик" выставят на продажу: названа стартовая цена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФГИУ .

Сегодня, 30 июля, состоялось заседание аукционной комиссии по приватизации АО ПКМЗ (завод "Большевик"), на котором были рассмотрены вопросы стартовой цены и приватизационных условий этого объекта.

По результатам заседания комиссии в правительство Украины будет направлен утвержденный пакет документов с предложениями условий приватизации и стартовой цены аукциона на уровне 1 389 017 000 гривен.

Утвержденные приватизационные условия предусматривают, в частности, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и, учитывая социальную ответственность, предусматривают погашение долгов по выплате заработной платы работникам и перед бюджетом, а также направление инвестиций в ремонт и модернизацию промышленной площадки завода "Большевик" в Жашкове в сумме более 57 млн ​​гривен.