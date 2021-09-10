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Компания Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации завода "Большевик"

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 13:23
Компания Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации завода "Большевик" Фото: компания Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации завода "Большевик" (epravda.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Корпорация KADORR Group, принадлежащая Аднану Кивану примет участие в аукционе по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик"), который состоится 27 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Аукцион по приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" состоится 27 октября 2021 года. Стартовая цена составит 1 млрд 390 млн грн.

"От приватизации выиграют все - и работники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который, вместо заброшенной территории, получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, и миллиардные поступления от приватизации", - заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Предполагается, что помимо современных жилых комплексов, компания Кивана построит на месте промышленных кварталов инновационные медучреждения, школу, детские сады и другую инфраструктуру, необходимую для комфорта жителей.

Компания Кивана будет участвовать в аукционе по приватизации завода &quot;Большевик&quot;

Фото: Аднан Киван (пресс-служба)

Напомним, завод расположен на пересечении улицы Вадима Гетьмана и проспекта Победы. Сейчас здание бывшего промышленного комплекса находится в полуразрушенном состоянии - большая часть цехов первого машиностроительного завода простаивает, а оборудование изношено на 80%.

Як повідомлялось, перенесення аукціону з продажу "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії", найбільшого підприємства Європи з видобутку титанової сировини, допоможе підвищити його стартову ціну.

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