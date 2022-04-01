Работники Microsoft призвали руководство прекратить работу в России, - Reuters

Президент Microsoft Брэд Смит отказался разорвать все связи с Россией. Компания будет продолжать вести бизнес в стране с несанкционированными клиентами, включая школы и больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность невинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей", - говорится в письме Смита.
Решение Microsoft сохранить операции в России, несмотря на призывы Украины, возмутило работников в нескольких странах. Небольшие группы сотрудников компании призвали руководство полностью уйти из России после ее вторжения в Украину.
Эти работники призывают компании не ограничиваться прекращением новых продаж и отказом от клиентов, попавших под санкции, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
Они хотят, чтобы их компании приостановили все сделки в России, включая программное обеспечение, которое клиенты могут использовать для отслеживания продаж, цепочек поставок и рабочей силы.
К предложению команды Microsoft присоединились работники SAP и IBM.
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