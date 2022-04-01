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Працівники Microsoft закликали керівництво припинити роботу в Росії, - Reuters

Фото: працівники Microsoft закликали керівництво припинити роботу в Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Microsoft Бред Сміт відмовився розірвати всі зв'язки з Росією. Компанія продовжуватиме вести бізнес у країні з несанкціонованими клієнтами, включаючи школи та лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Позбавлення цих установ оновлень програмного забезпечення та послуг може поставити під загрозу здоров'я та безпеку невинних цивільних осіб, включаючи дітей та людей похилого віку", - йдеться в листі Сміта.

Рішення Microsoft зберегти операції в Росії, попри заклики України, обурило працівників в декількох країнах. Невеликі групи співробітників компанії закликали керівництво повністю піти з Росії після її вторгнення в Україну.

Ці працівники закликають компанії не обмежуватися припиненням нових продажів і відмовою від клієнтів, які потрапили під санкції, щоб посилити економічний тиск на Москву.

Вони хочуть, щоб їхні компанії призупинили всі операції в Росії, включаючи програмне забезпечення, яке клієнти можуть використовувати для відстеження продажів, ланцюгів поставок і робочої сили.

До пропозиції команди Microsoft приєдналися працівники SAP і IBM.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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