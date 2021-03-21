В работе YouTube произошел сбой

Днем 21 марта в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. На проблемы в работе YouTube жалуются пользователи Соединенных Штатов и стран Европы.
Проблемы в работе YouTube наблюдаются и на территории Украины. Так, зачастую у пользователей возникают сложности при просмотре видео, на эту проблему жалуются 85% людей.
Еще 11% пользователей сообщают о проблемах в работе сайта YouTube, а у 5% пользователей возникают сложности при загрузке видео.
Фото: карта сбоя в работе YouTube (downdetector.com)
Напомним, 19 марта глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram, Whatsapp и Facebook.
До этого сбой произошел в работе Telegram и сайта Wikipedia. Мессенджер и сайт работали с перебоями на протяжении получаса.
А днем ранее масштабный сбой произошел в работе Google. По всему миру перестал работать поиск, а также возникали проблемы с работой сервисов.