В роботі YouTube стався збій

Проблеми в роботі YouTube спостерігаються і на території України. Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржиться 85% людей.

Ще 11% користувачів повідомляють про проблеми в роботі вебсайту YouTube, а у 5% користувачів виникають складнощі при завантаженні відео.

Фото: мапа збою в роботі YouTube (downdetector.com)