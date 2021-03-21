В роботі YouTube стався збій

Вдень 21 березня в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. На проблеми у роботі YouTube скаржаться користувачі Сполучених Штатів та країн Європи.
Проблеми в роботі YouTube спостерігаються і на території України. Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржиться 85% людей.
Ще 11% користувачів повідомляють про проблеми в роботі вебсайту YouTube, а у 5% користувачів виникають складнощі при завантаженні відео.
Фото: мапа збою в роботі YouTube (downdetector.com)
Нагадаємо, 19 березня глобальний збій стався в роботі соціальних мереж Instagram, Whatsapp і Facebook.
До цього збій стався в роботі Telegram та сайту Wikipedia. Месенджер та сайт працювали з перебоями протягом півгодини.
А днем раніше масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, а також виникали проблеми з роботою сервісів.