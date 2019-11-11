В работе Youtube произошел глобальный сбой

Иллюстративное фото (getty images)

Пользователи жалуются, что им недоступны загруженные видео

В понедельник, 11 ноября, в работе видеосервиса YouTube произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

По данным сервиса, больше всего жалоб было в промежутке 12:00-14:00 часов по киевскому времени. Пользователи жалуются, что им недоступны загруженные видео, некоторые из них не могут просматривать стримы.

В 13:00 было зафиксировано более 1500 отчетов о проблемах при использовании YouTube. 51% людей не могли смотреть видео, 41% имели проблемы с сайтом YouTube, а 6% не могли войти в свой аккаунт.

Серьезные проблемы в работе сервиса возникли в Великобритании, Германии, Польши, Франции, Японии, а также в России. Также незначительные проблемы возникают в Украине - в Киеве, Херсоне, Сумах и Луцке.

Фото: регионы, где сервис плохо работает (downdetector.com)

Также отметим, что по состоянию на 15:00 количество жалоб уменьшилось.

Напомним, в сентябре в работе Google, который является материнской компанией Youtube, произошел глобальный сбой. Люди жаловалась, что поисковик не работает ни на телефоне, ни на компьютере.

Как ранее писало РБК-Украина, компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, изготовленных до 2012 года, о необходимости установить новейшее программное обеспечение, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в интернет.