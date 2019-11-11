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У роботі Youtube стався глобальний збій

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:31
У роботі Youtube стався глобальний збій
Ілюстративне фото (getty images)

Користувачі скаржаться, що їм недоступні завантажені відео

У понеділок, 11 листопада, у роботі відеосервісу YouTube стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.

За даними сервісу, найбільше скарг було в проміжку 12:00-14:00 години за київським часом. Користувачі скаржаться, що їм недоступні завантажені відео, деякі з них не можуть переглядати стріми.

О 13:00 було зафіксовано понад 1500 звітів про проблеми при використанні YouTube. 51% людей не могли дивитися відео, 41% мали проблеми з сайтом YouTube, а 6% не могли увійти в свій аккаунт.

Серйозні проблеми в роботі сервісу виникли у Великобританії, Німеччині, Польщі, Франції, Японії, а також в Росії. Також незначні проблеми виникають в Україні - в Києві, Херсоні, Сумах та Луцьку.

У роботі Youtube стався глобальний збій

Фото: регіони, де сервіс погано працює (downdetector.com)

Також зазначимо, що станом на 15:00 кількість скарг зменшилася.

Нагадаємо, у вересні в роботі Google, який є материнською компанією Youtube, стався глобальний збій. Люди скаржилася, що система не працює ні на телефоні, ні на комп'ютері.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, компанія Apple попередила користувачів iPhone та iPad, виготовлених до 2012 року, про необхідність встановити новітнє програмне забезпечення, інакше з 4 листопада вони позбудуться можливості заходити в інтернет.

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