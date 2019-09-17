В работе Google произошел масштабный сбой

Иллюстративное фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Утром в работе поисковой системы Google произошел масштабный сбой

В работе поисковой системы Google произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опубликованные на сайте Downdetector.

Сообщается, что утром, 17 сентября, в работе поисковой системы Google произошел масштабный сбой. Проблемы с поисковиком началась около 3 часов ночи и продолжаются до сих пор.

"Часть людей жаловалась, что у них www.google.com не работает ни на телефоне, ни на комп'компьютере. Другие заметили ошибку сервера - именно такие сообщения стали приходить при попытке выполнить запрос", - говорится в сообщении.

Были жалобы и на то, что Google работает только в приложении и то частично, например, не загружаются картинки. А вот в браузере Chrome у многих вылезало оповещение об отсутствии интернет-подключения.

При этом утром, 17 сентября, в YouTube стало невозможно получить код для вставки видео - он просто не отображается.

Также в Украине пострадали от сбоев в работе сервиса.

Напомним, в работе "Приватбанку" произошел масштабный сбой. Наблюдались трудности при оплате в Интернете, зачисление средств на карты со сторонних сервисов, проведения операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах, платежей "Приват24".

Как сообщает РБК-Украина, в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, в результате чего соцсеть перестала работать в нескольких странах. Как свидетельствуют данные, на проблемы в работе соцсети жаловались в большинстве жители Соединенных Штатов Америки, Испании и России.