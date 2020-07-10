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В работе Viber и Monobank случился масштабный сбой

Пятница 10 июля 2020 15:12
В работе Viber и Monobank случился масштабный сбой
Фото: смартфон в руках (freepik)
Автор: Роман Калиниченко

Проблемы возникли у пользователей iPhone

В работе мессенджера Viber и еще нескольких популярных приложений для смартфонов случился масштабный сбой. Проблемы с загрузкой приложений наблюдаются у пользователей по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно сообщениям пользователей, такие приложения как Viber, Waze, Spotify, TikTok, Tinder, Pinterest и даже Monobank "вылетают" при попытке входа. Переустановка приложений или перезагрузка смартфона не помогает.

Вероятно, в сбое виновата система аналитики Facebook, встроенная во многие приложения и сервисы. Проблема наблюдается у пользователей iPhone.

В пресс-службе Monobank РБК-Украина подтвердили, что сбой в работе приложения связан с Facebook.

"Есть информация, что это произошло из-за сбоя в Facebook. Наблюдаются проблемы с работой многих приложений. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему", - сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram.

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