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В роботі Viber і Monobank стався масштабний збій

П'ятниця 10 липня 2020 15:12
В роботі Viber і Monobank стався масштабний збій
Фото: смартфон в руках (freepik)
Автор: Роман Калиниченко

Проблеми виникли у користувачів iPhone

У роботі месенджера Viber і ще кількох популярних додатків для смартфонів стався масштабний збій. Проблеми із завантаженням додатків спостерігаються у користувачів по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector, що відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Згідно з повідомленнями користувачів, такі додатки як Viber, Waze, Spotify, TikTok, Tinder, Pinterest і навіть Monobank "вилітають" при спробі входу. Перевстановлення додатків або перезавантаження смартфона не допомагає.

Ймовірно, в збої винна система аналітики Facebook, вбудована у більшість програм та сервісів. Проблема спостерігається у користувачів iPhone.

У прес-службі Monobank РБК-Україна підтвердили, що збій в роботі програми пов'язаний з Facebook.

"Є інформація, що це сталося внаслідок збою у Facebook. Спостерігаються проблеми з роботою багатьох додатків. Зараз ми намагаємося вирішити цю проблему", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масштабний збій у роботі месенджера Telegram.

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