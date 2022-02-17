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В работе Twitter произошел сбой

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 17 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии, Франции и ряда других стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой сайта. В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту Twitter появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".

Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Германии и Франции.

Фото: в работе Twitter произошел сбой (downdetector.com)

Напомним, Twitter начал тестировать новую функцию микроблога.

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