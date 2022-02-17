В четверг, 17 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии, Франции и ряда других стран, включая Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой сайта. В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту Twitter появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".
Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Германии и Франции.
Фото: в работе Twitter произошел сбой (downdetector.com)
Напомним, Twitter начал тестировать новую функцию микроблога.