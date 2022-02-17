У роботі Twitter стався збій

У четвер, 17 лютого, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії, Франції та ряду інших країн, включаючи Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою сайту. Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку Twitter з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".
Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Німеччини та Франції.
Фото: в роботі Twitter стався збій (downdetector.com)
Нагадаємо, Twitter почав тестувати нову функцію мікроблогу.