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В работе Twitter произошел масштабный сбой

Новости » Телеком & IT     30.11.2019 - 10:06
В работе Twitter произошел масштабный сбой
Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

Чаще всего проблемы возникали у жителей США и стран Европы

В работе социальной сети Twitter утром 30 ноября произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

По данным сервиса, проблемы в работе соцсети Twitter возникали в период с 4:00 до 6:00 по киевскому времени. Жалобы на работу соцсети поступали от пользователей Соединенных Штатов, Канады, Британии, Японии и стран Европы.

Больше всего пользователи соцсети жаловались на работу веб-сайта (48%), часть фиксировала проблемы в работе мобильного приложения для iPhone и iPad (33%), а также пользователи сталкивались с проблемами в приложении для Android (17%).

В работе Twitter произошел масштабный сбой

Напомним, в четверг, 28 ноября, произошел глобальный сбой в работе социальной сети Instagram. Большая часть пользователей, которые пожаловались на работу Instagram, не могли загрузить фотографии или другой контент, еще 36% не могли войти в свой аккаунт. Больше всего проблемы возникали в Западной Европе и на восточном побережье Южной Америки.

Еще один сбой в работе Instagram и Facebook был зафиксирован 12 ноября. Тогда 73% пользователей отмечали проблемы в работе новостной ленты, еще 14% - полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывали проблемы с входом в учетные записи.

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