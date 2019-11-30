ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У роботі Twitter стався масштабний збій

Новини » Телеком & IT     30.11.2019 - 10:06
У роботі Twitter стався масштабний збій
Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Найчастіше проблеми виникали у жителів США та країн Європи

У роботі соціальної мережі Twitter вранці 30 листопада стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

За даними сервісу, проблеми в роботі соцмережі Twitter виникали у період з 4:00 по 6:00 за київським часом. Скарги на роботу соцмережі надходили від користувачів Сполучених Штатів, Канади, Британії, Японії та країн Європи.

Найбільше користувачі соцмережі скаржилися на роботу веб-сайту (48%), частина фіксувала проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad (33%), а також користувачі стикалися з проблемами в додатку для Android (17%).

У роботі Twitter стався масштабний збій

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, стався глобальний збій в роботі соціальної мережі Instagram. Більша частина користувачів, які поскаржилися на роботу Instagram, не могли завантажити фотографії або інший вміст, ще 36% не могли увійти в свій акаунт. Найбільше проблеми виникали в Західній Європі та на східному узбережжі Південної Америки.

Ще один збій в роботі Instagram та Facebook був зафіксований 12 листопада. Тоді 73% користувачів відзначали проблеми в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчували проблеми з входом в облікові записи.

Twitter дозволив користувачам приховувати відповіді до своїх публікацій В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій
Новини України Twitterсбой в работе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся