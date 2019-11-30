У роботі Twitter стався масштабний збій

Ілюстративне фото (flickr.com Tom Raftery)

Найчастіше проблеми виникали у жителів США та країн Європи

У роботі соціальної мережі Twitter вранці 30 листопада стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

За даними сервісу, проблеми в роботі соцмережі Twitter виникали у період з 4:00 по 6:00 за київським часом. Скарги на роботу соцмережі надходили від користувачів Сполучених Штатів, Канади, Британії, Японії та країн Європи.

Найбільше користувачі соцмережі скаржилися на роботу веб-сайту (48%), частина фіксувала проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad (33%), а також користувачі стикалися з проблемами в додатку для Android (17%).

Нагадаємо, у четвер, 28 листопада, стався глобальний збій в роботі соціальної мережі Instagram. Більша частина користувачів, які поскаржилися на роботу Instagram, не могли завантажити фотографії або інший вміст, ще 36% не могли увійти в свій акаунт. Найбільше проблеми виникали в Західній Європі та на східному узбережжі Південної Америки.

Ще один збій в роботі Instagram та Facebook був зафіксований 12 листопада. Тоді 73% користувачів відзначали проблеми в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчували проблеми з входом в облікові записи.