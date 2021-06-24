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В работе Telegram сбой: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

В работе Telegram произошел глобальный сбой сегодня днем. Большинство пользователей жалуются на невозможность подключиться к мессенджеру.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов - Киева и Одессы.

Карта сбоя в Telegram (downdetector)

88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% - не могут отправить сообщение.

По данным Downdetector, последний раз о проблемах в работе Telegram пользователи сообщали 18 июня.

Напомним, недавно произошел глобальный сбой в работе Google.

Также ранее пользователи жаловались на проблемы с YouTobe.

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