В работе Telegram сбой: что происходит

Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов - Киева и Одессы.

Карта сбоя в Telegram (downdetector)

88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% - не могут отправить сообщение.

По данным Downdetector, последний раз о проблемах в работе Telegram пользователи сообщали 18 июня.