В работе Telegram сбой: что происходит

В работе Telegram произошел глобальный сбой сегодня днем. Большинство пользователей жалуются на невозможность подключиться к мессенджеру.
Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Сбой задел Россию, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию. В частности, на проблемы с Telegram жалуются пользователи из украинских городов - Киева и Одессы.
88 процентов пользователей не могут подключиться к мессенджеру, а еще 13% - не могут отправить сообщение.
По данным Downdetector, последний раз о проблемах в работе Telegram пользователи сообщали 18 июня.
Напомним, недавно произошел глобальный сбой в работе Google.
Также ранее пользователи жаловались на проблемы с YouTobe.