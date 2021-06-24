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В роботі Telegram збій: що відбувається

Автор: Анастасія Рокитна

У роботі Telegram стався глобальний збій сьогодні вдень. Більшість користувачів скаржаться на неможливість підключитись до месенджера.

Про це свідчать дані Downdetector.

Збій зачепив Росію, Україну, Молдову, Білорусь, Грузію. Зокрема, на проблеми з Telegram скаржаться користувачі з українських міст - Києва та Одеси.

Карта збою в Telegram (downdetector)

88 відсотків користувачів не можуть підключитись до месенджера, а ще 13% - не можуть відправити повідомлення.

За даними Downdetector, останній раз про проблеми в роботі Telegram користувачі повідомляли 18 червня.

Нагадаємо, нещодавно стався глобальний збій в роботі Google.

Також раніше користувачі скаржились на проблеми з YouTobe.

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