Вечером 21 февраля в работе Telegram произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи Украины, Германии, Беларуси и ряда других европейских стран.

На сбой в работе поступило более 180 жалоб. Первые из них сервис начал фиксировать еще в 12:00.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при подключении к серверу. Таких жалоб было 47% от числа всех полученных. Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (28%) и на нарушения привычной работы приложения (25%).