В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой (Фото: Carl Court/Getty Images)
Вечером 21 февраля в работе Telegram произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи Украины, Германии, Беларуси и ряда других европейских стран.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Downdetector.
На сбой в работе поступило более 180 жалоб. Первые из них сервис начал фиксировать еще в 12:00.
Чаще всего пользователи жаловались на сбои при подключении к серверу. Таких жалоб было 47% от числа всех полученных. Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (28%) и на нарушения привычной работы приложения (25%).
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.
Также РБК-Украина сообщало, что Telegram заблокировал радикальные каналы по требованию Германии.