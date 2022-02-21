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В работе Telegram произошел сбой

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Понедельник 21 февраля 2022 19:01
В работе Telegram произошел сбой В работе Telegram произошел сбой (Фото: Carl Court/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

Вечером 21 февраля в работе Telegram произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи Украины, Германии, Беларуси и ряда других европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Downdetector.

На сбой в работе поступило более 180 жалоб. Первые из них сервис начал фиксировать еще в 12:00.

Чаще всего пользователи жаловались на сбои при подключении к серверу. Таких жалоб было 47% от числа всех полученных. Также пользователи жаловались на проблемы при отправке сообщений (28%) и на нарушения привычной работы приложения (25%).

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы запустили Telegram-бот с советами по выживанию.

Также РБК-Украина сообщало, что Telegram заблокировал радикальные каналы по требованию Германии.

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