У роботі Telegram стався збій
У роботі Telegram стався збій (Фото: Carl Court / Getty Images)
Увечері 21 лютого в роботі Telegram стався збій. На неполадки скаржаться користувачі України, Німеччини, Білорусі та ряду інших європейських країн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Downdetector.
На збій у роботі надійшло понад 180 скарг. Перші з них сервіс почав фіксувати ще о 12: 00.
Найчастіше користувачі скаржилися на збої при підключенні до сервера. Таких скарг було 47% від числа всіх отриманих. Також користувачі скаржилися на проблеми при відправці повідомлень (28%) і на порушення звичної роботи програми (25%).
Раніше РБК-Україна писало, що українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання.
Також РБК-Україна повідомляло, що Telegram заблокував радикальні канали на вимогу Німеччини.