У роботі Telegram стався збій

Увечері 21 лютого в роботі Telegram стався збій. На неполадки скаржаться користувачі України, Німеччини, Білорусі та ряду інших європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Downdetector .

На збій у роботі надійшло понад 180 скарг. Перші з них сервіс почав фіксувати ще о 12: 00.

Найчастіше користувачі скаржилися на збої при підключенні до сервера. Таких скарг було 47% від числа всіх отриманих. Також користувачі скаржилися на проблеми при відправці повідомлень (28%) і на порушення звичної роботи програми (25%).