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У роботі Telegram стався збій

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Понеділок 21 лютого 2022 19:01
У роботі Telegram стався збій У роботі Telegram стався збій (Фото: Carl Court / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Увечері 21 лютого в роботі Telegram стався збій. На неполадки скаржаться користувачі України, Німеччини, Білорусі та ряду інших європейських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Downdetector.

На збій у роботі надійшло понад 180 скарг. Перші з них сервіс почав фіксувати ще о 12: 00.

Найчастіше користувачі скаржилися на збої при підключенні до сервера. Таких скарг було 47% від числа всіх отриманих. Також користувачі скаржилися на проблеми при відправці повідомлень (28%) і на порушення звичної роботи програми (25%).

Раніше РБК-Україна писало, що українці запустили Telegram-бот з порадами щодо виживання.

Також РБК-Україна повідомляло, що Telegram заблокував радикальні канали на вимогу Німеччини.

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