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В работе Telegram произошел сбой

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи чаще всего жалуются на проблемы со входом в него и на сбои при отправке сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются больше всего из Молдовы.

Также жалобы поступают и от пользователей из Украины, Польши и России.

Фото: карта сбоев и отчетов о проблемах в Telegram (downdetector.ru)

Напомним, недавно также произошел сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia: больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании.

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