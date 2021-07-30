В работе Telegram произошел сбой

Сегодня, 30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи чаще всего жалуются на проблемы со входом в него и на сбои при отправке сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются больше всего из Молдовы.
Также жалобы поступают и от пользователей из Украины, Польши и России.
Фото: карта сбоев и отчетов о проблемах в Telegram (downdetector.ru)
Напомним, недавно также произошел сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia: больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании.