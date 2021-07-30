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У роботі Telegram стався збій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 липня у роботі месенджера Telegram стався збій. Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми зі входом до нього і на збої під час надсилання повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджера реєструються найбільше з Молдови.

Також скарги надходять і від користувачів з України, Польщі та Росії.

Фото: карта збоїв і звітів про проблеми в Telegram (downdetector.ru)

Нагадаємо, нещодавно також стався збій в роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia: найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Іспанії.

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