У роботі Telegram стався збій

Сьогодні, 30 липня у роботі месенджера Telegram стався збій. Користувачі найчастіше скаржаться на проблеми зі входом до нього і на збої під час надсилання повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Згідно з даними карти Downdetector, проблеми з доступом до месенджера реєструються найбільше з Молдови.
Також скарги надходять і від користувачів з України, Польщі та Росії.
Фото: карта збоїв і звітів про проблеми в Telegram (downdetector.ru)
Нагадаємо, нещодавно також стався збій в роботі інтернет-енциклопедії Wikipedia: найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Іспанії.