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В работе Wikipedia произошел сбой

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Понедельник 26 июля 2021 14:08
В работе Wikipedia произошел сбой Фото: В работе Wikipedia произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 26 июля, в работе интернет-энциклопедии Wikipedia произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой сайта, а также на проблемы со входом на него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании Румынии.

Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.

В работе Wikipedia произошел сбой

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Википедия сбой в работе
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