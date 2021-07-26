В работе Wikipedia произошел сбой
Фото: В работе Wikipedia произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
В понедельник, 26 июля, в работе интернет-энциклопедии Wikipedia произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с работой сайта, а также на проблемы со входом на него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Больше всего проблем было зафиксировано у пользователей Великобритании, Германии, Австрии, Франции, Испании Румынии.
Также проблемы с работой сервиса наблюдаются и в Украине.