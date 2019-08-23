ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе соцсети Facebook снова произошел сбой

Новости » Телеком & IT    23.08.2019 - 11:22
В работе соцсети Facebook снова произошел сбой
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Проблемы в работе соцсети наблюдаются в Испании, США и России

В работе социальной сети Facebook снова произошел масштабный сбой, в результате чего соцсеть перестала работать в нескольких странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опубликованные на сайте Downdetector.

Как свидетельствуют данные, на проблемы в работе соцсети жаловались в большинстве жители Соединенных Штатов Америки, Испании и России. Пользователи отмечали, что сбои начались еще вечером 22 августа около 22 часов.

В работе соцсети Facebook снова произошел сбой

Больше всего пользователи жаловались именно на проблемы с функционированием сайта. Еще часть зарегистрированных пользователей оставляла жалобы относительно проблем, связаных с входом в социальную сеть.

В работе соцсети Facebook снова произошел сбой

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Больше всего на работу соцсетей жаловались пользователи из Соединенных Штатов Америки. В частности, 73% пользователей не могли войти в свою учетную запись в Instagram и 66% - в Facebook. Также наблюдались проблемы с загрузкой ленты новостей.

РБК-Украина писало, что 4 августа пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. Так, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 5:17 по киевскому времени.

В Facebook рассказали детали запуска новостного раздела Facebook признал прослушку голосовых сообщений пользователей
Новости Украины Facebookсбой в работе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь