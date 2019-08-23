В работе соцсети Facebook снова произошел сбой

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Проблемы в работе соцсети наблюдаются в Испании, США и России

В работе социальной сети Facebook снова произошел масштабный сбой, в результате чего соцсеть перестала работать в нескольких странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опубликованные на сайте Downdetector.

Как свидетельствуют данные, на проблемы в работе соцсети жаловались в большинстве жители Соединенных Штатов Америки, Испании и России. Пользователи отмечали, что сбои начались еще вечером 22 августа около 22 часов.

Больше всего пользователи жаловались именно на проблемы с функционированием сайта. Еще часть зарегистрированных пользователей оставляла жалобы относительно проблем, связаных с входом в социальную сеть.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Больше всего на работу соцсетей жаловались пользователи из Соединенных Штатов Америки. В частности, 73% пользователей не могли войти в свою учетную запись в Instagram и 66% - в Facebook. Также наблюдались проблемы с загрузкой ленты новостей.

РБК-Украина писало, что 4 августа пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. Так, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 5:17 по киевскому времени.