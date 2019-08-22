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В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой

Новости » Общество    22.08.2019 - 12:19
В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой
Иллюстративное фото (pexels)

Большинство пользователей, которые имели проблемы с работой социальных сетей, из США

В ночь на 22 августа в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой

Отмечается, что большинство пользователей, у которых возникли проблемы с работой соцсетей, из США. В частности, 73% из них не могли войти под своей учетной записью в Instagram, 66% - в Facebook. Кроме того, у 23% пользователей не загружалась лента.

Напомним, 19 августа в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Больше всего жалоб пользователей социальной сети поступали по проблемам с авторизацией. Также сообщается о проблемах с просмотром ленты и публикациями фотографий.

Так, сбой наблюдается в Париже, Вене, Стамбуле, Москве, Минске и Киеве.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 августа пользователи ряда стран сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. Так, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 5:17 по киевскому времени. Больше всего на проблемы в работе соцсети жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

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