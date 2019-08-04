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В работе Instagram произошел сбой

Новости » Телеком & IT    04.08.2019 - 09:31
В работе Instagram произошел сбой
Иллюстративное фото (pexels)

Проблемы с соцсетью наблюдаются и в Украине

В воскресенье, 4 августа, пользователи ряда стран сообщили о проблемах в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбой в работе соцсети Instagram произошел около 05:17 по киевскому времени. Больше всего на проблемы в работе соцсети жалуются пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Франции.

В работе Instagram произошел сбой

Также с техническими проблемами столкнулись в Германии, Польше, Великобритании, Мексике, России, Японии и Малайзии. О проблемах сообщают и пользователи в Украине, а именно в Виннице и Киеве.

У большинства пользователей (почти 50%) возникают проблемы с обновлением ленты новостей, 29% не могут войти в свои учетные записи, еще 20% имеют трудности при просмотре Stories.

В работе Instagram произошел сбой

Напомним, в июле также сообщалось о сбое в работе социальных сетей Instagram и Facebook. Проблемы в работе начались 24 июля около 15:00 по киевскому времени. Downdetector зарегистрировал 1899 сообщений о некорректной работе Instagram. Самой частой проблемой назывался сбой при загрузке приложения.

РБК-Украина писало, что соцсеть Instagram в семи странах тестирует функцию, позволяющую скрыть количество лайков под постами. Эксперимент запустили в Канаде, Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. В Instagram считают, что это поможет решить проблему низкой самооценки пользователя.

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Новости Украины Instagramсбой в работе
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