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У роботі соцмережі Facebook знову стався збій

Новини » Телеком & IT    23.08.2019 - 11:22
У роботі соцмережі Facebook знову стався збій
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Проблеми в роботі соцмережі спостерігаються в Іспанії, США та Росії

В роботі соціальної мережі Facebook знову стався масштабний збій, в результаті чого соцмережа перестала працювати в декількох країнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опубліковані на сайті Downdetector.

Як свідчать дані, на проблеми в роботі соцмережі скаржилися в більшості жителі Сполучених Штатів Америки, Іспанії та Росії. Користувачі відзначали, що збої почалися ще ввечері 22 серпня близько 22-ї години.

У роботі соцмережі Facebook знову стався збій

Найбільше користувачі скаржилися саме на проблеми з функціонуванням сайту. Ще частина зареєстрованих користувачів залишала скарги щодо проблем, пов'язаних із входом до соціальної мережі.

У роботі соцмережі Facebook знову стався збій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 22 серпня в роботі соціальних мереж Instagram та Facebook стався масштабний збій. Найбільше на роботу соцмереж скаржилися користувачі зі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, 73% користувачів не могли увійти до свого облікового запису в Instagram та 66% - у Facebook. Також спостерігалися проблеми з завантаженням стрічки новин.

Також РБК-Україна писало, що 4 серпня користувачі зі США, Бразилії, Нідерландів, Бельгії та Франції повідомили про проблеми в роботі соціальної мережі Instagram. Так, збій у роботі соцмережі Instagram стався близько 5:17 за київським часом.

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