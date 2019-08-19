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Глобальный сбой произошел в работе Instagram

Новости » Телеком & IT    19.08.2019 - 18:56
Глобальный сбой произошел в работе Instagram
Иллюстративное фото (pexels)

Сбой наблюдается в Париже, Вене, Стамбуле, Москве, Минске и Киеве

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Больше всего жалоб от пользователей социальной сети поступали по проблемам с авторизацией. Также сообщается о проблемах с просмотром ленты и публикациями фотографий.

Отмечается, что сбой наблюдается в Париже, Вене, Стамбуле, Москве, Минске и Киеве.

Напомним, 3 июля социальные сети Instagram и Facebook дали временные сбои по всему миру. Больше всего на сбои в работе социальной сети жаловались пользователи в США, Великобритании и Франции. Сервис также плохо работал в Украине, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям соцсети сообщать о фейковом контенте. Отмечается, что пользователям Instagram для того, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, нужно будет кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Кроме того, в мае сообщалось, что Instagram заблокирует хэштеги, распространяющие фейки о вакцинах. Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений". Новая политика соцсети будет касаться тех хэштегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых утверждений.

Instagram позволит пользователям сообщать о фейковом контенте В работе Instagram произошел сбой
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