Глобальный сбой произошел в работе Instagram

Иллюстративное фото (pexels)

Сбой наблюдается в Париже, Вене, Стамбуле, Москве, Минске и Киеве

В работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Больше всего жалоб от пользователей социальной сети поступали по проблемам с авторизацией. Также сообщается о проблемах с просмотром ленты и публикациями фотографий.

Отмечается, что сбой наблюдается в Париже, Вене, Стамбуле, Москве, Минске и Киеве.

Напомним, 3 июля социальные сети Instagram и Facebook дали временные сбои по всему миру. Больше всего на сбои в работе социальной сети жаловались пользователи в США, Великобритании и Франции. Сервис также плохо работал в Украине, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сервис обмена фотографиями Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям соцсети сообщать о фейковом контенте. Отмечается, что пользователям Instagram для того, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, нужно будет кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Кроме того, в мае сообщалось, что Instagram заблокирует хэштеги, распространяющие фейки о вакцинах. Речь идет о хэштегах касательно "доказуемо ложных утверждений". Новая политика соцсети будет касаться тех хэштегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых утверждений.