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У роботі соцмереж Instagram і Facebook стався збій

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 12:19
У роботі соцмереж Instagram і Facebook стався збій
Ілюстративне фото (pexels)

Більшість користувачів, які мали проблеми з роботою соціальних мереж, із США

У ніч на 22 серпня у роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

У роботі соцмереж Instagram і Facebook стався збій

Зазначається, що більшість користувачів, у яких виникли проблеми з роботою соцмереж, із США. Зокрема, 73% з них не могли увійти під своїм обліковим записом в Instagram, 66% - у Facebook. Крім того, у 23% користувачів не завантажувалася стрічка.

Нагадаємо, 19 серпня у роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Найбільше скарг від користувачів соціальної мережі надходили з проблем з авторизацією. Також повідомляється про проблеми з переглядом стрічки і публікаціями фотографій.

Так, збій спостерігається у Парижі, Відні, Стамбулі, Москві, Мінську та Києві.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 серпня користувачі ряду країн повідомили про проблеми в роботі соціальної мережі Instagram. Так, збій у роботі соцмережі Instagram стався близько 5:17 за київським часом. Найбільше на проблеми в роботі соцмережі скаржилися користувачі зі США, Бразилії, Нідерландів, Бельгії та Франції.

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