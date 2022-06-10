В работе Приват24 произошел сбой: в чем причина

В работе мобильного банкинга Приват24 произошел сбой. У некоторых пользователей возникают проблемы при совершении платежей.
Об этом сообщает в комментарии РБК-Украина рассказал спикер банка Серга Олег.
"Ситуативная (проблема - ред.) у некоторых клиентов из-за пиковой нагрузки платежей. В течение часа полностью нормализуется", - пояснил он.
Отметим, что сегодня при осуществлении платежей в приложении Приват24 клиенты столкнулись с проблемой, им отображалось сообщение, что "сервер не отвечает".
Фото: в работе Приват24 произошел сбой (скрин / РБК-Украина)
Напомним, в прошлом месяце в работе Приват24 также наблюдалась похожая проблема.
Добавим, у Приват24 появилась новая функция.
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